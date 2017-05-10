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استدعاء "إخوان" الجزائر للمشاركة في الحكومة الجديدة
عبد الرزاق مقري نائب رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية

استدعاء "إخوان" الجزائر للمشاركة في الحكومة الجديدة

2017-05-10 18:09:42

أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، تلقيه دعوة مباشرة من الوزير الأول عبد المالك سلال الجزائري للمشاركة في الحكومة الجديدة التي ستتشكل في الأيام القليلة المقبلة.

وقال “مقري” في تصريح نشره على صفحته الرسمة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “التقيت قبل دقائق بالوزير الأول عبد المالك سلال بعدما تم الاتصال بنا بواسطة قبل يومين لأتأكد من صدقية طلب دخولنا الحكومة فتأكد ذلك منه شخصيا، كما أكد بأن هذا هو طلب رئيس الجمهورية.

وكان رد “مقري” على الوزير الأول، بأن هذا القرار يتخذه مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون.

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