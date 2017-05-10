وزير الإعلام الأردني: حريصون على إنجاح العملية الانتخابية2017-05-10 18:03:45
أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، حرص الحكومة على إنجاح العمليّة الديمقراطيّة وترسيخ الإصلاح السياسي كنهج للدولة الأردنيّة التي يحتكم أبناؤها إلى صناديق الاقتراع، لافتا إلى أن الأردن أصبح نموذجاً لكثير من دول العالم في إدارة العملية الانتخابية.
وقال المومني - في افتتاح ورشة للناطقين الإعلاميين في المؤسسات الرسمية الأردنية، نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) للتعريف بالإطار القانوني للانتخابات اللامركزية وانتخابات المجالس البلدية - إن التقارير المحليّة والدولية أشارت بوضوح الى نجاح الأردن وتفوقه في إدارة العملية الانتخابية، مؤكدا أن الدولة الأردنية مستمرة في ترسيخ الانتخابات كطريقة لإدارة نقاشاتها وقضاياها من خلال صناديق الاقتراع.
وتوقع المومني أن تسير العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة، كما في الانتخابات النيابية الأخيرة؛ مشيرا إلى أن دور الحكومة في الانتخابات يتمثل في دعم جهود الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال تزويدها بالكوادر البشرية لإدارة العملية الانتخابية، وتوفير المستلزمات المالية واللوجستية بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية اللازمة لعمليتي الاقتراع والفرز.
واستبعد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مشاركة أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الانتخابات اللامركزية والبلدية؛ وقال إن النية تتجه بأن لا يشاركوا في العملية الانتخابية، رغم أنّ القانون يمنحهم الحق في ذلك.
وأرجع المومني تحديد يوم واحد كموعد للانتخابات إلى تخفيض التكلفة المالية، وتقنين العبء اللوجستي والتنظيمي.
وتعقد في الخامس عشر من أغسطس المقبل انتخابات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات في كافة الدوائر الانتخابية في الأردن.
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