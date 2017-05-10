 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 08:48 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. فستاني نادية مصطفى ونجوى فؤاد اللذين سخر منهما الجمهور في حفل توزيع جوائز «الميما»!
نادية مصطفى - نجوى فؤاد

شاهد.. فستاني نادية مصطفى ونجوى فؤاد اللذين سخر منهما الجمهور في حفل توزيع جوائز «الميما»!

2017-05-10 20:33:22
هويدا أبوسمك

حضر عدد كبير من النجوم حفل توزيع جوائز الميما لعام 2016، ووفقت بعض النجمات في إطلالاتهن بينما لم توفق أخريات.

الفنانة المصرية نادية مصطفى والتي حصلت على جائزة من الحفل لفتت الانتباه بارتدائها فستان قصير جدا يعلو ركبتيها، وهذا غريب على الفنانة نادية مصطفى التي اعتاد الجمهور على ظهورها بشكل معتدل.

الفنانة نجوى فؤاد أثارت سخرية رواد مواقع التواصل بارتدائها فستان أصفر طويل لم يليق بها، كما سخر الجمهور من تسريحة شعرها.

حفل توزيع جوائز الميما حضره هاني شاكر، أنغام، كارمن سليمان وزوجها، عمرو مصطفى، هاني مهنا وابنته، هاني شنودة، أحمد سعد، وبشرى.

احمد سعد - نجوى فؤاد - نادية مصطفى

احمد سعد - نجوى فؤاد - نادية مصطفى

احمد سعد - نجوى فؤاد - نادية مصطفى

احمد سعد - نجوى فؤاد - نادية مصطفى

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3