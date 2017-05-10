حضر عدد كبير من النجوم حفل توزيع جوائز الميما لعام 2016، ووفقت بعض النجمات في إطلالاتهن بينما لم توفق أخريات.

الفنانة المصرية نادية مصطفى والتي حصلت على جائزة من الحفل لفتت الانتباه بارتدائها فستان قصير جدا يعلو ركبتيها، وهذا غريب على الفنانة نادية مصطفى التي اعتاد الجمهور على ظهورها بشكل معتدل.

الفنانة نجوى فؤاد أثارت سخرية رواد مواقع التواصل بارتدائها فستان أصفر طويل لم يليق بها، كما سخر الجمهور من تسريحة شعرها.

حفل توزيع جوائز الميما حضره هاني شاكر، أنغام، كارمن سليمان وزوجها، عمرو مصطفى، هاني مهنا وابنته، هاني شنودة، أحمد سعد، وبشرى.