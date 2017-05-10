تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، مهرجان الأفلام الكورية، في الفترة من 14 الي 17 مايو، والذي ينظمه المركز الثقافي الكوري برئاسة الدكتور بارك جاي يانج، وتحت رعاية مؤسسة كوريا، في السادسة مساء، بمقر سينما الهناجر بأرض الأوبرا.

وأوضح جاي يانج أن المهرجان يتم تنظيمة سنويا، ويهدف الي تقديم السينما الكورية للجمهور المصري والتعريف بالمجتمع الكوري من الداخل، وأوضح أن السينما الكورية تشهد تطورا كبيرا مع ظهور جيل من المخرجين الكوريين الشباب الموهوبين، لافتا أن صناعة السينما شهدت ازدهارا كبيرا بمشاركتها في المهرجانات الدولية، وكان من أبرزها مهرجانات كان وبرلين وفينيسيا، مؤكدا أن وراء هذه الطفرة سياسة التشجيع من الحكومة الكورية ودعمها لصناعة السينما

وتعرض خلال المهرجان أفلام ” اللصوص”، ” حتي النفس الأخير” ، ” رجل الخطة “، ” مرحبا بكم في دونماكول” ، وجميع العروض مجانية

كما تقام يوم الثلاثاء 16 مايو عقب عرض فيلم “رجل الخطة” ندوة يديرها المخرج أشرف فايق المشرف علي النشاط السينمائي بقطاع صندوق التنمية الثقافية، مع الناقد نادر عدلي، والناقد أندرو محسن، حول السينما الكورية وتطورها خلال السنوات الماضية.