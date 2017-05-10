اكتشاف حجرة دفن هرم من عصر الأسرة الثالثة عشرة بسقارة2017-05-10 18:07:56
كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الاثار والعاملة بمنطقة آثار دهشور برئاسة عادل عكاشة مدير عام آثار المنطقة عن حجرة الدفن الخاصة بالهرم الملكي الذي يعود لعصر الأسرة الثالثة عشرة والذي عثرت عليه البعثة الشهر الماضي علي بعد ٦٠٠ متر من هرم الملك ايمنيكاماو.
وأوضح عكاشة أنه بإزالة الأحجار التي تغطي الحجرة تم العثور علي صندوق الأواني الكانوبية الخاص بالمتوفي. و هو مصنوع من الخشب المغطي بطبقة من الجص حفر عليه ثلاثة أسطر من الكتابة الهيروغليفية لنصوص تلاوات لحماية المتوفي واسم صاحب الصندوق.
وأشار الدكتور شريف عبد المنعم معاون وزير الآثار انه من المرجح ان يكون الصندوق خاص بابنة الملك ايمنيكاماو او احد أفراد عائلته حيث عثرت البعثة الشهر الماضي علي لوحة حجرية محفور عليها 10 أسطر بالكتابة الهيروغليفية و عليها خرطوش الملك ايمنيكاماو.
و أضاف أن البعثة عثرت أيضا بداخل الصندوق علي أربعة لفائف بها لأحشاء المتوفي و هي عبارة الكبد و المعدة و الأمعاء و الرئتين ، هذا بالإضافة الي غطاء تابوت علي شكل آدمي في حالة سيئة من الحفظ و رقائق ذهبية و مصباح من الحجر و بقايا عظام آدمية. جاري اعمال الحفر لكشف المزيد عن اسرار هذا الهرم.
وأكد عيسي زيدان مدير عام الترميم الأولي بالمتحف المصري الكبير ان الحجر الذى تم رفعه للكشف عن حجرة الدفن يزن حوالى ١٣.٦٠٠طن وتم تصميم ونش بوابة خاص بمقاسات وحمولة خاصة مع استخدام الصيانات الحرير حموله عشرون طن لرفع الغطاء حتى يتم استخراج اللقى الاثرية بأمان.
وزار الدكتور خالد العناني وزير الاثار صباح الْيَوْمَ منطقة اثار دهشور لتفقد اعمال الحفائر برفقة كلا من د. محمود عفيفي رئيس قطاع الاثار المصرية وعلاء الشحات رئيس الادارة المركزية للقاهرة والجيزة.
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