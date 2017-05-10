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السبت.. فيلم "ستة وخمسة" بسينما الهناجر
فيلم ستة وخمسة

السبت.. فيلم "ستة وخمسة" بسينما الهناجر

2017-05-10 17:57:33
رهام محمود

يعرض بسينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، فيلم “ستة وخمسة”، وذلك في الثامنة من مساء السبت 13 مايو

فيلم ستة وخمسة بطولة محمد يونس، خالد عبد الحميد، رشا سامي، حازم بركة، نسمة ابو العز، الطفلة كرمة حمادة بركات، تأليف عمرو محمود قابيل،اخراج مصطفی محمود.

الفيلم روائي قصير مدته 40 دقيقة، وهو ثاني عمل للمخرج مصطفي محمود، ويدور حول رسام كاريكاتير يتعرض للعديد من الأحداث المأسوية نتيجة مثاليته الزائدة.

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