أهدى الفنان أحمد سعد جائزته من مهرجان “الميما” إلى أخوه الفنان عمرو سعد.. وأعرب عن سعادته بالجائزة التي حصل عليها من بلده “مصر”.

ومن ناحية أخرى أكد الفنان أحمد سعد أن زواجه من الفنانة سمية الخشاب مجرد شائعة، وأن علاقته بها قوية جدا بسبب عملهما سويا مع بعضهمها البعض. مضيفا أن من يروج مثل هذه الشائعة يكون بسبب مصالح شخصية لا دخل له بها.