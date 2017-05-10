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المؤبد لـ5 من الإخوان والمشدد 10 سنوات لـ40 آخرين
محمد بديع ، البلتاجي ـ الاخوان

المؤبد لـ5 من الإخوان والمشدد 10 سنوات لـ40 آخرين

2017-05-10 18:25:53

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، 5 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان بالسجن المؤبد، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ40 متهما والمشدد 5 سنوات لـ38 آخرين، وبراءة 23، في اتهامهم بتعطيل وسائل النقل وحيازة مطبوعات ومنشورات والتحريض على مؤسسات الدولة “الشرطة والجيش والقضاء” عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وترجع الواقعة إلى عام 2016 عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام والإضرار بمؤسسات الدولة وتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وترويج منشورات تحريضية ضد الدولة.

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