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لجين عمران لوفاء الكيلاني وزوجها: فرحتنا كبرت بيكم
زواج وفاء الكيلاني وتيم حسن‎

لجين عمران لوفاء الكيلاني وزوجها: فرحتنا كبرت بيكم

2017-05-10 17:44:17

حرصت الإعلامية السعودية لجين عمران على تهنئة صديقتها الإعلامية وفاء الكيلاني، بمناسبة عقد قرانها على الفنان السوري تيم حسن، وذلك من خلال نشر صورة للعروسين.

وعلقت “لجين”، على الصورة عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام”: “شكرا من القلب.. فرحتنا كبرت بيكم.. شكرا”.

يذكر أن الفنان السوري «تيم الحسن» عقد قرانه على الإعلامية وفاء الكيلاني، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، ولم يعلم بها سوى المقربين.

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