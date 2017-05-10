الإعدام شنقا لـ 10 متهمين بينهم أمين شرطة قتلوا شابًا حرقًا بالشرقية2017-05-10 17:55:14
صدقت محكمة جنايات الزقازيق، منذ قليل، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقا، لـ 10 متهمين، بينهم أمين شرطة، لخطفهم شابًا وسحله، وقتله حرقًا بكفر صقر شرقية.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور صابر غلاب، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد وحاتم محمد أحمد، وسكرتارية أيمن حسونة.
تعود أحداث القضية ليوم 10 من شهر مارس، لسنة 2013،عندما اتهم أهالى فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، بقرية شيط الحرابوة، مركز كفر صقر، شابًا بالقرية يدعى “محمد ع” 34 عاما، وشهرته”سمبكسا” بخطفها، ولكن الفتاة عادت بعد يومين من الخطف، وقرر أهالى القرية عقد جلسة عرفية تجمع أسرة الشاب، وأسرة الفتاة، وخاصة أن الفتاة عادت سلمية، ولم يثبت قيام الشاب بخطفها، وقبل ساعات من عقد الجلسة العرفية، بحضور كبار القرية، أشيع خبر بالقرية أن الشاب جمع مجموعة من البلطيجة لتأديب أسرة الفتاة، بعد اتهامه ظلما، فتجمعت أسرة الفتاة، وتوجهت إلى منزله، وخطفوه من المنزل، وتوثيقه بالحبال.
وتبين من بين أوراق القضية، قيام عم الفتاة الذى يعمل أمين شرطة، بضرب الشاب، بحديدة على رأسه، ووثق الشاب بالحبال وسحبه خارج المنزل، وقتله والتمثيل بجثته أمام الجميع ،وسرقة منزل أسرته، وتوثيقه على شجرة، وحرقه بمياه النار.
وتبين من تحريات الشرطة وشهود العيان قيام كل من ” أحمد م م إ” بتهمة التحريض على القتل و”محمد ع ا” تحريض على القتل و” ممدوح ال س ” بتهمة إتلاف وحرق و” صابر ال أ”بتهمة إتلاف وحرق و” عبدالله ص س” بتهمة قتل وحرق المنزل و” سباعى ال س” بتهمة قتل وحرق المنزل و”طه ص ح” بتهمة ضرب وقتل و” صلاح ع ن” بتهمة ضرب وقتل و” كل من ” محمد ع غ ك ” و” محمد ع أ ” و” عيد أ ع ” و” عثمان أ ع ” و” محمد أ ع ع ” و” على ع ر” و” صلاح ع م ” بتهمة الضرب والقتل.”وجميعهم مقيمين شيط الهواء بارتكاب الواقعة. وتحرر المحضر 948 لسنة 2013 ادارى كفر صقر.
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