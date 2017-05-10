أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، صرف العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% قبل شهر رمضان المقبل.

وقدم مروان خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، الشكر لنواب البرلمان على ما بذلوه من مجهودات فى مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة والاجتماعات التى عقدوها على مدار أيام عديدة للخروج بالقانون للنور من أجل مصلحة العاملين.

وأضاف وزير شئون مجلس النواب، أن جميع النواب كانوا حريصين على مصلحة المواطنين سواء الموافقين أو الذين رفضوا القانون، وذلك لأن الهدف هو مصلحة المواطن فى الأساس، قائلا الجميع فاز اليوم.

وكان البرلمان قد وافق خلال جلسته العامة المنعقدة حاليا على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.