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ارتفاع معدل البطالة في السويد
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفاع معدل البطالة في السويد

2017-05-10 17:30:08

أعلنت السويد ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في البلاد خلال شهر أبريل الماضي لتصل النسبة إلى 4% بين صفوف المولودين في السويد، و22% بين صفوف المولودين خارج البلاد.

ونقلت إذاعة السويد عن أنيكا سوندين رئيسة قسم التحليل لدى مكتب العمل قولها، اليوم الأربعاء: “من أسباب هذا الارتفاع، هو إقدام العديد من اللاجئين الذي وصلوا إلى السويد قبل سنتين، إلى تسجيل أنفسهم عاطلين عن العمل”.

وكانت معدلات البطالة في السويد تتراجع بوتيرة بطيئة منذ أعوام، لكن تغير الوضع الآن، وفي شهر أبريل الماضي بلغ العدد 364 ألف، أي بزيادة قدرت بـ 4000 عاطل عن العمل، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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