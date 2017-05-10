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شاهد.. طليق سمية الخشاب
سمية الخشاب

شاهد.. طليق سمية الخشاب

2017-05-10 17:32:57

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» صورة طليق الفنانة سمية الخشاب، الذي يدعى بدر الشاعرى، وهو مطرب لبنانى، قدم فيديو كليب منذ عام 2015 بعنوان «سلم تسلم».

وأكد النشطاء أن الفنانة لم تتزوج من طيار مثلما كانت تدعى، وأن الفنان بدر الشاعرى انفصل عنها بعد زواج 6 أشهر فقط، بعد خلافات شديدة نشبت بينهما.

يذكر أن الفنانة ريم البارودى أعلنت منذ أيام قليلة خبر زواج الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

سمية الخشاب وطليقها

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