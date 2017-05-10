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رسمياً.. الوادي الجديد أول محافظة تبدأ العمل من 7 صباحًا
محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط

رسمياً.. الوادي الجديد أول محافظة تبدأ العمل من 7 صباحًا

2017-05-10 17:30:33

قرّر اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد، تعديل مواعيد  العمل الرسمية بالمحافظة علي أن يبدأ العمل من تمام السابعة صباحًا وحتي الواحدة ظهراً، وذلك بعد إجراء استفتاء بين العاملين في مختلف قطاعات المحافظة، حيث جاءت نسبة الموافقة 92 % وذلك تخفيفًا على الموظفين بالمحافظة من حرارة الشمس وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وشدّد “الزملوط” علي ضرورة انتظام سير العمل والتزام العاملين بجميع المصالح الحكومية وتفعيل نظام البصمة الإلكترونية للتوقيع في الحضور والانصراف بجميع المصالح الحكومية بالمحافظة وذلك لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين .

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