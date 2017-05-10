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رشوان: اجتماع الوطنية للصحافة ودي للتعرف على أحوال المؤسسات القومية
ضياء رشوان - مركز الاهرام

رشوان: اجتماع الوطنية للصحافة ودي للتعرف على أحوال المؤسسات القومية

2017-05-10 17:20:25

قال عضو الهيئة الوطنية للصحافة ضياء رشوان إن اجتماع اليوم مع رؤساء مجالس إدارات الصحف والمتواصل إلى الآن ما هو إلا جلسة ودية للتعرف على أحوال المؤسسات.
وأشار رشوان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن هذه الجلسة التي دعي إليها رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لم يحدد لها جدول أعمال لكنها أقيمت بشكل ودي، ويسمح لمن يرغب بمغادرة الجلسة.
وكانت الهيئة قد أشارت أمس إلى أن جلسة اليوم مخصصة لمناقشة الهياكل المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية القومية بحضور روساء مجالس إدارتها.

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