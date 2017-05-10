قضت قوات الجيش “الوطني الشعبي” الجزائري اليوم /الأربعاء/ على إرهابي خطير إثر كمين محكم ببلدية “الميلية” التابعة لولاية جيجل الواقعة شرق البلاد فيما استرجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة.

وذكرت وزارة “الدفاع الوطني” الجزائرية - في بيان لها اليوم - أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات وعلى إثر كمين محكم، تمكنت قوات للجيش الوطني الشعبي اليوم من القضاء على إرهابي خطير مكنى //أبو ذر// الذي كان قد التحق بالجماعات الارهابية سنة 1997”.

وأضاف بيان وزارة الدفاع أن “هذه العملية النوعية، الثانية من نوعها في ظرف أقل من أسبوع على مستوى هذه الولاية، مكنت من استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة”.