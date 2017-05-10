عرضت مجموعة قنوات النهار برومو مسلسل “طاقة نور”، بطولة النجم هاني سلامة، وذلك بعدما حصلت على حق عرضه حصرياً عبر شاشاتها خلال شهر رمضان المقبل.

وحقق البرومو نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية فور طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، و”يوتيوب”.

وتميز برومو “طاقة نور” بالعديد من مشاهد الأكشن وإلاثارة، والتي تدرب عليها فريق العمل، وخضع خلالها هاني سلامة للتدريب على لعبة الأيكيدو لمدة ثلاث شهور، ويجسد هاني سلامة شخصية قاتل محترف يدعى “ليل عبد السلام”.

وعلي جانب متصل انتهى المخرج رؤوف عبد العزيز من تصوير 70% من أحداث المسلسل، بعدما انضم لفريق العمل كل من الفنانان طارق النهري وجميل برسوم.

يشار إلى أن مسلسل “طاقة نور” بطولة هاني سلامة، وصلاح عبد الله، وحنان مطاوع، وأحمد حلاوة، وميس حمدان، ووليد فواز، وإيهاب فهمي، وعايدة رياض، وأشرف عبد الغفور، وصفاء جلال، وهيدى كرم، ومحمد أبو الوفا، ونضال نجم، وحمزة العيلي، وجيهان خليل، ومن الشاب محمد ناصر، وهند عبد الحليم، تأليف حسان دهشان، ومدير تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز.