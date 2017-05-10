عبد الرحيم علي لرئيس البرلمان: أرفض إرهاب المعارضين.. والثاني يرد2017-05-10 17:18:11
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب: إن هناك فرقًا بين المعارضة ومحاولات إفساد جلسة البرلمان، فالمعارضة يجب أن تكون على حق، وهناك فرق بين معبر عن الرأي، وهذا حقه، ومحاولة إفساد الجلسة، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، خلال التصويت النهائي على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ردًا على كلمة النائب عبد الرحيم علي، حينما قال: “موافق على مشروع القانون، ولكن أرفض إرهاب المعارضين داخل القاعة”.
وأضاف عبد العال: “المعارضة تكون مع الحق، وأنا أفسحت لها المجال، واللائحة تقول ينادى عن الاسم موافق أو غير موافق أو ممتنع، وعلى الممتنعين أن يودعوا أسباب امتناعهم بعد الجلسة، أما كلمات هنا أو هناك لا”، متابعًا “أنا حميت المعارضة، وأحمي المعارضة كويس، وأعطتهم الفرصة، ونبهت ولم يمتثلوا”.
كانت الجلسة قد شهدت مشادات كلامية بين النائبين خالد يوسف، وأحمد الطنطاوي، عضوا تكتل 25-30، ورئيس المجلس، عقب تشكيك يوسف في إجراءات استكمال التصويت على قانون العلاوة، وتأكيد عبد العال أن الجلسة منعقدة انعقادًا صحيحًا.
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