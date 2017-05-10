توفي اليوم الأربعاء ، المعلق الرياضي ولاعب ورئيس نادي الترسانة الأسبق مصطفى الكيلاني إثر أزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها لمستشفى الجلاء العسكري.

وكان الكيلاني مذيعا في إذاعة الشباب والرياضة، وبدأ مسيرته كمعلق كرة قدم عام 1985 ، ولعب الكيلاني لنادي الترسانة وكان أحد نجوم جيله الذهبي.

واعتاد الكيلاني على التواجد في نادي الترسانة بشكل منتظم نظرا لارتباطه بالشواكيش، وكان الظهور الأخير له بالنادي أمس الثلاثاء.

واشتهر الكيلاني بمقولة “يا خبر ابيض” اثناء تعليقه على المباريات سواء عند احراز الاهداف او تعليقا على فرصة خطيرة ضائعة.