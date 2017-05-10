تقدم النائب عصام القاضى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، عن كيفية تصرف وزارة الصحة فى مخصصاتها للخطة الاستثمارية لعام 2016- 2017 والتى تصل إلى مليار جنيه خاصة مع قرب انتهاء العام المالي مما يهدد بضياع مليار جنيه من موازنة الصحة، مشيرا إلى أنه سيتم رجوع المليار جنيه لوزارة المالية خلال أيام إن لم يتخذ أى قرار بشأنها سواء طرح أو ترسية، رغم احتياج مستشفيات التكامل لهذه الأموال.

ولفت القاضى، إلى أنه جرى عمل أكثر من دراسة لمستشفيات التكامل ولم يتم البت فيها حتى الآن، مشددا على أن وزارة الصحة أحق بالمليار جنيه خاضة أن هناك مستشفيات تكامل متوقفة بينما يعاني المرضى.

وأضاف القاضى أنه حصل على موافقة لتحويل 4 مستشفيات بمركزى الرحمانية والمحمودية إلى مستشفى مركزى، وهي (مستشفى سمخراط بمركز الرحمانية مقامة على مساحة 7 أفدنة تتوسط منطقة كبيرة جداً، ومستشفيات فيشا وسرنباي وسيدى عقبة بمركز المحمودية) ولم تتخذ اي إجراءات لتحويلهم بسبب عدم تخصيص تمويل من الموازنة العامة فى حين أن هناك مليار جنيه ستضيع على وزارة الصحة خلال أيام.