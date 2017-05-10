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أهم 6 معلومات عن "مصطفى الكيلاني"
مصطفى الكيلاني

أهم 6 معلومات عن "مصطفى الكيلاني"

2017-05-10 17:17:31

قبل تحقيق حلمه بصعود الترسانة إلى الدورى الممتاز مرة أخرى، رحل عن عالمنا مصطفى الكيلانى رئيس نادى الترسانة السابق ولاعب الفريق فى فترة السبعينات، عن عمر يناهز 67 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وإليك أهم 6 معلومات عن اللاعب مصطفى الكيلاني


1- مصطفى الكيلانى من مواليد 1950.

2- لعب فى فريق كرة القدم بناديى الأهلى ومنه إلى الترسانة فى فترة السبعينات.

3- التحق بالتعليق الرياضى، حيث عمل كمعلق كروى باتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 1985

4- اتجه الكيلانى إلى العمل الإدارى بجانب عمله كمعلق كروى، حيث شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الترسانة فى عهد حسن فريد .

5- تولى منصب القائم بأعمال الرئيس بعد استقالة حسن فريد بنجاحه فى انتخابات اتحاد الكرة

6- من اشهر أفيهاته فى مجال التعليق الكروى “ياخبر أبيض.. هدف الحقيقة يعنى”، ومن تعليقاته المميزة أيضا “جوووووول.. هدف لفريق.. جوووول.. هدف مش ممكن يعنى”.

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