قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم /الأربعاء/ إن الديمقراطية في تونس مهددة، وأن الانتخابات ستجرى في موعدها، مؤكدًا أنه لا مجال لإقصاء أي طرف، مستنكرا في الوقت ذاته وصف حكومة الوحدة الوطنية بـ”الفاسدة”.

وشدد الرئيس التونسي - في كلمة إلى الشعب التونسي - على أن الجيش التونسي هو الذي سيتولى حماية مؤسسات الدولة حال تعرضها لأي محاولات تخريب، وأن المتظاهرين بموجب الدستور والقانون يحظر عليهم قطع الطرق، وأعلن أن الجيش سيحمي المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية لتفادي وقف الإنتاج مجددًا خلال أي احتجاجات.

وأشار إلى أن كل من ارتقى أو غاب عن الساحة من الأحزاب السياسية لا بد أن يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية، وكشف أن رئيس هيئة الانتخابات المستقيل، شفيق صرصار، أبلغه الثلاثاء بالاستقالة، موضحًا أنه أبلغ “صرصار” بضرورة الرجوع إليه قبل إعلان الاستقالة تلفزيونيًا.