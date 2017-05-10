نفى بيان صادر عن هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، عن تعرض إحدى السفن العابرة للمجرى الملاحي، لمضايقات من قبل أحد المرشدين.

وقال البيان: إن الهيئة قامت بمخاطبة التوكيل الملاحي للسفينة المعنية للاستفسار عن حقيقة ما يُثار، وأكد عدم حدوث الواقعة المُشار إليها، وأن السفينة عبرت بأمان تام لقناة السويس دون أي ملاحظات أو شكاوي رسمية ضد أي من العاملين بالهيئة.

وأضاف البيان أن التوكيل الملاحي قد وجه الشكر لهيئة قناة السويس وقادتها متمنيين لإدارة الهيئة دوام النجاح.

وأشار البيان إلى أنه من المتبع عند حدوث أي مخالفات أثناء عبور أي سفينة بالقناة فإن ربان السفينة أو التوكيل الملاحي التابعة له السفينة يقوم بتقديم شكوى رسمية إلى رئاسة هيئة قناة السويس، والتي تقوم بدورها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق في الواقعة والتأكد من صحة الشكوى من عدمها.

وأوضح البيان أن الهيئة سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أخباراً كاذبة ومضللة تنال من سمعة قناة السويس، وذلك للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبلًا.