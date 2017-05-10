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انقطاع المياه عن 6 مناطق بالإسكندرية
انقطاع المياه ـ مياه الشرب‎

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالإسكندرية

2017-05-10 16:49:04

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن مناطق الكنج ـ الهورية ـ نجع أبو دومة ـ شركات هيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة ـ استاد برج العرب، من  الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء، حتى الساعة السادسة من صباح غد الخميس، نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد قطر 1500 مم لرافع المنطقة الحرة.

وأضافت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

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