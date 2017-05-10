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السيسي يفتتح المرحلة الأولى لإنتاج الغاز من حقول غرب دلتا النيل
السيسي في عيد العمال

السيسي يفتتح المرحلة الأولى لإنتاج الغاز من حقول غرب دلتا النيل

2017-05-10 16:39:54

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، عبر الفيديو كونفرانس، أول خط لإنتاج الغاز بمشروع حقول غازات غرب دلتا النيل (حقول شمال الإسكندرية/ غرب المتوسط العميق)، فى حضور الصحفيين والإعلاميين.
وقدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شرحاً حول تفاصيل المشروع، مشيراً إلى توقف تنفيذ مشروع إنتاج الغاز من حقول غرب دلتا النيل نتيجة الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير.

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