قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إنه يأمل أن يتعاون مع الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب مون جيه إين، لبناء علاقات قائمة على التعاون المستقبلي بين البلدين.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأربعاء، عن آبي قوله إنه يأمل أن يعقدا قمة في وقت قريب لمناقشة وضع كوريا الشمالية وقضايا أخرى.

ووصف آبيه كوريا الجنوبية بالجارة الأكثر أهمية، والتي تتقاسم معها اليابان مصالح استراتيجية، مؤكدا أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة في منطقة شرق آسيا، مثل قضية كوريا الشمالية.

وأضاف أنه إذا تعاون البلدان فإنهما سيتمكنان من المساهمة بصورة أكبر في إقرار السلام والرخاء في المنطقة.