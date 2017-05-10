استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وقرينته اليوم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وقرينته، وذلك خلال توقف طائرتهما بمطار القاهرة في طريقهما إلى المملكة المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيس السيسي رحب بالرئيس كينياتا، معرباً عن ارتياحه لحرص الجانبين على استمرار التنسيق والتشاور المشترك، حيث يأتي هذا اللقاء في أعقاب زيارة الرئيس السيسي لنيروبى في شهر فبراير الماضى، بما يسهم في تطوير العلاقات المتميزة بين الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة في كافة المجالات.

كما جدد الرئيس السيسي الدعوة إلى الرئيس الكينى للقيام بزيارة رسمية إلى مصر، وهو ما رحب به الرئيس الكيني، معرباً عن تطلعه لزيارة مصر قريباً.

وقال المتحدث الرسمى إن اللقاء بين الرئيسين شهد استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل الدفع قدماً بالعلاقات بينهما خاصة في المجالات الاقتصادية، حيث أكد الرئيسان أهمية عقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية خلال عام 2017.

وأضاف السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد - كذلك - بحث عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في دولة الصومال الشقيق، حيث يشارك الرئيس الكينى في مؤتمر تنظمه المملكة المتحدة والصومال والأمم المتحدة، وتشارك فيه مصر بوفد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بغرض وضع أسس التعاون بين المجتمع الدولي والصومال في الفترة القادمة لاستيفاء استحقاقاته الدستورية وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة، وبناء المؤسسات الأمنية والجيش الصومالي ليضطلع بمهامه في مكافحة الإرهاب.‎