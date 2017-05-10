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"البترول": مشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز سيوفر مليار دولار سنويا
المهندس طارق الملا وزير البترول ‎

"البترول": مشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز سيوفر مليار دولار سنويا

2017-05-10 16:37:58

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المرحلة الأولى لمشروع غرب دلتا النيل (شمال الإسكندرية/ غرب المتوسط العميق) لإنتاج الغاز ستوفر مليار دولار سنويا، والمرحلة الثانية ستوفر ملياراً و800 مليون دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية التى تم ضخها مباشرة تقدر بحوالى 9 مليارات دولار.
وأضاف الوزير، خلال شرحه لتفاصيل المشروع أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم، الأربعاء، أن المشروع يوفر خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة المتعلقة بالمجالات الخدمية والصناعات المرتبطة.

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