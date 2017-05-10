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تركيا لـ"واشنطن": تسليح الأكراد أمر خاطئ
اردوغان

تركيا لـ"واشنطن": تسليح الأكراد أمر خاطئ

2017-05-10 16:20:04

كشف وزير الدفاع التركي فكري إشيق، أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأن تزويد الأكراد بالسلاح “أمر خاطئ”، محذرا من أن هذا القرار قد يتسبب في كارثة في المنطقة.

وقال إشيق - في تصريحات على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في اسطنبول، حسبما نقلت صحيفة (حرييت) التركية اليوم /الأربعاء/ - إن “تسليح الأكراد في سوريا أزمة قائمة في حد ذاتها”، مشيرا إلى أن بلاده “ستستمر في تقييم القرار الأمريكي بتسليح الأكراد مع المسئولين الأمريكيين”.

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