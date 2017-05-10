الجيزة .. تستأنف محكمة جنايات الجيزة محاكمة 26 متهما بقضية خلية الجيزة الإرهابية وذلك لاستكمال سماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين .

القاهرة .. تعقد اللجنة القنصلية السودانية المصرية المشتركة، بالقاهرة اجتماعا طارئا لبحث السبل الكفيلة بتنظيم حركة دخول مواطني البلدين ومراجعة الضوابط المنظمة للإقامة.

القاهرة .. يستقبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في العاشرة صباحا رئيس الاتحاد الدولي للفروسية إنجمار دي فوس.

القاهرة.. يعقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية اجتماعا، مع قيادات الوزارة لمناقشة منظومة النظافة في المحافظات، وتوفير السلع والخدمات وضبط الأسعار استعدادا لشهر رمضان.

القاهرة.. يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، صالون مقامات بمناسبة ذكري موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، في الثامنة مساء، بمشاركة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.

القاهرة.. يشهد الكاتب صبري سعيد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الواحدة ظهرا بقاعة سعدالدين وهبة بمقر الهيئة، حفل توزيع جوائز المسابقتين البحثيتين للإدارة العامة لثقافة المرأة والإدارة العامة لثقافة القرية التابعتين للإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

القاهرة .. تستضيف مكتبة ( أ ) حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية “قهوة باللبن” للكاتبة أمل حجازي، في السابعة مساءً.

القاهرة.. ينظم المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع لجنة العمارة أمسية ومعرض بعنوان “ثقافة العمران.. البيئة المبنية والطفل”، في السادسة مساءً، بمقر المجلس.

القاهرة.. يستقبل مسرح النهار فعاليات المهرجان المسرحي الأول للشباب والمقرر انطلاقه حتى 20 مايو الجاري بمسرح النهار بقصر العيني.

بورسعيد.. تنظم مديرية الأوقاف ببورسعيد، احتفالية بليلة النصف من شعبان، عقب صلاة المغرب، في المسجد العباسي بحي العرب.

القاهرة.. تحيي فرقة الإنشاد الديني التابعة لدار الأوبرا المصرية حفلا على مسرح الجمهورية في الثامنة مساء.

القاهرة.. ينظم مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس؛ ورشة عمل حول “التعليم الإلكتروني المدمج بنظام التعليم المفتوح” برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، في العاشرة صباحًا بدار ضيافة الجامعة.

القاهرة.. يشهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية حفلا موسيقيا، يحييه الفنان إلهامي خورشيد في الثامنة مساء، كما تقدم عازفة الفلوت أماني سليمان حفل موسيقى حجرة في الثامنة مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا .

الإسكندرية.. تحيي أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية في الثامنة مساء .

القاهرة .. تقام احتفالية الشاعر “طاغور” (الهند) على مسرح معهد الموسيقى العربية في الثامنة مساء.

المنصورة.. تبدأ في العاشرة صباحا فعاليات المؤتمر الثاني عشر لقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم بكلية الطب جامعة المنصورة ويستمر يومين بقاعة المؤتمرات بمستشفى الأطفال الجامعي بالجامعة.