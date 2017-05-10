أجندة إخبارية ليوم الخميس 11 مايو2017-05-10 17:22:44
الجيزة .. تستأنف محكمة جنايات الجيزة محاكمة 26 متهما بقضية خلية الجيزة الإرهابية وذلك لاستكمال سماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين .
القاهرة .. تعقد اللجنة القنصلية السودانية المصرية المشتركة، بالقاهرة اجتماعا طارئا لبحث السبل الكفيلة بتنظيم حركة دخول مواطني البلدين ومراجعة الضوابط المنظمة للإقامة.
القاهرة .. يستقبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في العاشرة صباحا رئيس الاتحاد الدولي للفروسية إنجمار دي فوس.
القاهرة.. يعقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية اجتماعا، مع قيادات الوزارة لمناقشة منظومة النظافة في المحافظات، وتوفير السلع والخدمات وضبط الأسعار استعدادا لشهر رمضان.
القاهرة.. يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، صالون مقامات بمناسبة ذكري موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، في الثامنة مساء، بمشاركة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.
القاهرة.. يشهد الكاتب صبري سعيد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الواحدة ظهرا بقاعة سعدالدين وهبة بمقر الهيئة، حفل توزيع جوائز المسابقتين البحثيتين للإدارة العامة لثقافة المرأة والإدارة العامة لثقافة القرية التابعتين للإدارة المركزية للدراسات والبحوث.
القاهرة .. تستضيف مكتبة ( أ ) حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية “قهوة باللبن” للكاتبة أمل حجازي، في السابعة مساءً.
القاهرة.. ينظم المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع لجنة العمارة أمسية ومعرض بعنوان “ثقافة العمران.. البيئة المبنية والطفل”، في السادسة مساءً، بمقر المجلس.
القاهرة.. يستقبل مسرح النهار فعاليات المهرجان المسرحي الأول للشباب والمقرر انطلاقه حتى 20 مايو الجاري بمسرح النهار بقصر العيني.
بورسعيد.. تنظم مديرية الأوقاف ببورسعيد، احتفالية بليلة النصف من شعبان، عقب صلاة المغرب، في المسجد العباسي بحي العرب.
القاهرة.. تحيي فرقة الإنشاد الديني التابعة لدار الأوبرا المصرية حفلا على مسرح الجمهورية في الثامنة مساء.
القاهرة.. ينظم مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس؛ ورشة عمل حول “التعليم الإلكتروني المدمج بنظام التعليم المفتوح” برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، في العاشرة صباحًا بدار ضيافة الجامعة.
القاهرة.. يشهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية حفلا موسيقيا، يحييه الفنان إلهامي خورشيد في الثامنة مساء، كما تقدم عازفة الفلوت أماني سليمان حفل موسيقى حجرة في الثامنة مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا .
الإسكندرية.. تحيي أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية في الثامنة مساء .
القاهرة .. تقام احتفالية الشاعر “طاغور” (الهند) على مسرح معهد الموسيقى العربية في الثامنة مساء.
المنصورة.. تبدأ في العاشرة صباحا فعاليات المؤتمر الثاني عشر لقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم بكلية الطب جامعة المنصورة ويستمر يومين بقاعة المؤتمرات بمستشفى الأطفال الجامعي بالجامعة.
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وزير الصحة: الانتهاء من إعداد خريطة ومنظومة صحية جديدة
أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان الانتهاء من إعداد خريطة ومنظومة صحية جديدة لمحافظات مصر تم خلالها تحديد الإمكانيات الحقيقية علي أرض الواقع بكل محافظة ، ...Wed, 10 May 2017 13:21:25 GMT
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فلسطين.. إضراب الأسرى يدخل يومه الـ24 والخميس "يوم غضب"
يواصل نحو 1700 أسير فلسطيني بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، إضرابهم المتواصل عن الطعام لليوم الـ24 على التوالي، فيما قررت اللجنة الوطنية لإسناد ...Wed, 10 May 2017 09:09:19 GMT
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الريال يواجه أتلتيكو لحسم التأهل لنهائي دوري الابطال
يحل فريق ريال مدريد الإسبانى ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد بملعب “فيسنتي كالديرون”، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الاربعاء، فى إياب الدور نصف النهائي من منافسات ...Wed, 10 May 2017 08:29:49 GMT
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خبير اقتصادي: مصر لديها «أكبر احتياطات غاز طبيعي العالم»
وصف الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، أن حقول الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط بأنها “مستقبل الأجيال القادمة”، معتبرا اكتشافات الغاز الطبيعي في أخر ...Wed, 10 May 2017 12:21:14 GMT
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السعودية توقف التعاقد مع أطباء الأسنان المصريين
قررت المملكة العربية السعودية وقف التعاقد مع أطباء الأسنان من أي جنسية أخرى بما فيهم المصريون، وقصر التعاقد مع الأطباء والطبيبات السعوديين، وذلك في إطار خطة ...Tue, 09 May 2017 10:58:10 GMT
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النقض تلغي أحكام قضية "اقتحام سجن العرب"
قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم، بنقض “إلغاء” الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام ...Tue, 09 May 2017 10:45:10 GMT
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إحالة مقاول بالسويس للمحاكمة بتهمة النصب بـ 2 مليون جنيه
أحالت النيابة العامة بمحافظة السويس مقاول للمحاكمة لقيامه بانتحال صفة مسئول بهيئة البترول، وحصوله على نحو 2 مليون جنيه من الشباب مقابل تعيينهم بشركات البترول. وكان ...Tue, 09 May 2017 10:26:56 GMT
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الاسكان التعاوني يفتح باب الحجز فى 5 مدن جديدة
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقديم لحجز قطع أراضٍ لجمعيات الإسكان التعاوني الأحد المقبل، لإقامة مشروعات سكنية ...Tue, 09 May 2017 09:17:33 GMT
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عامر حسين يكشف عن سبب تفكيره في الرحيل عن اتحاد الكرة.. فيديو
ألمح عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات إلى إمكانية رحيله عن عمله في الموسم الكروي الجديد وذلك من أجل ترك فرصة لوجوه جديدة تقود المسابقة. وقال “حسين” في تصريحات ...Wed, 10 May 2017 08:15:03 GMT