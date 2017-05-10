وصل وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء إلى العاصمة الغانية أكرا، في مستهل زيارة تستغرق 24 ساعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد - من مطار أكرا - بأن “سامية نكروما” كريمة الزعيم الغاني “كوامي نكروما” من زوجته المصرية، سوف تكون في استقبال وزير الخارجية في مقر إقامته للترحيب به، ثم يتوجه بعدها وزير الخارجية مباشرة إلى مقر البرلمان لمقابلة رئيس البرلمان الغاني.

وأضاف المتحدث أن وزيري خارجية البلدين سيعقدان جلسة مباحثات فى وقت لاحق اليوم تتضمن التوقيع على مذكرة تفاهم بإنشاء آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.