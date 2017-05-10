 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 04:20 مساءً
روابط سريعة
وزير الخارجية يصل إلى أكرا في زيارة تستغرق 24 ساعة
وزير الخارجية سامح شكري‎

وزير الخارجية يصل إلى أكرا في زيارة تستغرق 24 ساعة

2017-05-10 16:19:19
وكالات

وصل وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء إلى العاصمة الغانية أكرا، في مستهل زيارة تستغرق 24 ساعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد - من مطار أكرا - بأن “سامية نكروما” كريمة الزعيم الغاني “كوامي نكروما” من زوجته المصرية، سوف تكون في استقبال وزير الخارجية في مقر إقامته للترحيب به، ثم يتوجه بعدها وزير الخارجية مباشرة إلى مقر البرلمان لمقابلة رئيس البرلمان الغاني.
وأضاف المتحدث أن وزيري خارجية البلدين سيعقدان جلسة مباحثات فى وقت لاحق اليوم تتضمن التوقيع على مذكرة تفاهم بإنشاء آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3