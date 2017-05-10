قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن المجلس يعمل لمصلحة الشعب، وأن جميع الأعضاء من الأغلبية أو المعارضة وطنيون، مشيرا إلى أن الوطن مستهدف والمؤسسة التشريعية من أوائل المؤسسات المستهدفة فيه.

وأضاف عبد العال - خلال جلسة اليوم وتعقيبا على حديث بعض النواب عن عدم تمكين المعارضة من التعبير عن رأيها بحرية - “لا يجوز أن يخرج نائب في وسيلة إعلامية ويقول إن إقرار المجلس للعلاوة جريمة.. المجلس لا يرتكب جرائم، من حق كل نائب التعبير عن رأيه في وسائل الإعلام ولكن يجب الالتزام باحترام المؤسسة التي ينتمي إليها”.

واستطرد عبد العال “السؤال البديهي لمن يحاول تشويه المؤسسة التي ينتمي إليها: لماذا تجلس فيها (المؤسسة) وأنت تتهمها بالانحراف والفساد ومخالفة الدستور؟”.

وتابع عبد العال “عندما يعرض موضوع يمس مصلحة الشعب، يجب تحكيم العقل والضمير، الظهور الإعلامي لن يقدم أو يؤخر، ربما تكون لقطات لحظية ترضي غرور من يتحدث ولكن ستذهب بعد ثوان وما سيبقى هو ما ينفع الناس”.

وقال إن الوطن مستهدف، ووزارة الخارجية تعمل على مدار 24 ساعة للرد على بعض الشائعات، وأول مؤسسة مستهدفة في الوطن المؤسسة التشريعية لأن المساس بها له آثار سلبية كبيرة، لافتا إلى أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة للنواب، ولكن يجب الحفاظ على المؤسسة التي ينتمون إليها وعدم الإساءة لها.