أعلنت شركة دل تكنولوجيز عن منتجات وشراكات إنترنت الأشياءالجديدة لمساعدة العملاء على تخطي التعقيداتفي عمليات نشر تقنيات عملياتهم وتحقيق التحول الرقمي بسرعة أكبر.

وفقا لتقريرجارتنر الأخير، سيكون هناك 20.4 مليار من الأجهزة المتصلة على الصعيد العالمي بحلول عام 2020. تبحث الشركات عن تحليل أسرع في الوقت الحقيقي لكمية هائلة من البيانات التي تنتجها كل هذه “الأشياء المتصلة” على شبكاتهم. وبالنسبة للبعض، فإنها عملية نقل جميع البيانات من الأجهزة إلى مركز البيانات تعد مكلفة للغاية. وتساعد الحوسبة عند الطرفعلى تحديد مجموعات البيانات المهمة والتي تحتاج إلى أن يتم إرسالها مرة أخرى إلى مركز البيانات أو السحابة لمزيد من التحليلات والتخزين على المدى الطويل، مما يوفر عرض نطاق ترددي أوسع ويقلل من التكاليف والمخاوف الأمنية.

منتجات وخدمات إنترنت الأشياء الجديدة

إدارة “الأشياء” المبسطة –يوفر مركز في ام وير بلسالجديد لإنترنت الأشياء حلول إدارة البنية التحتية الآمنةلعمليات التقنيات التي من شأنها أن تمكّن العملاء من السيطرة الكاملة على الأجهزة المتصلة بهم. وسيساعد مركز في ام وير بلسلإنترنت الأشياء العملاء على الوصول إلى إدارة، وتشغيل، وتكبير وحماية أجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بهم بكفاء عالية من الحافة إلى السحابة. وستقدم دل مركز في ام وير بلسالجديد لإنترنت الأشياء كحل مفضل لإدارة المشاريع والرصد لبوابات دل إدج. عن طريق توصيل مركز في ام وير بلسلإنترنت الأشياء بـEdgeXFoundryالجديد، وستتمكنفي ام ويرمن تقديم إدارة للجهاز وللنظام البيئي لـ EdgeX.

خدمات استشارية لإنترنت الأشياء–تقدم خدماتاستشارات تقنيات إنترنت الأشياء عرض استشارة جديد من خدمات دل إ ي إم سي لمساعدة المؤسسات على تحديد القدرات و التصاميم الأساسية المطلوبة للاستفادة من بيانات إنترنت الأشياء (مثل أجهزة الاستشعار، وأجهزة المراسلات، والبوابات، والهواتف المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المتصلة). ويمكن استخدام هذه المعلومات لمبادرات مثل تحسين العمليات التشغيلية الرئيسية، والحد من مخاطر الامتثال والأمن، والكشف عن فرص جديدة.

زاستثمرت شركة دل لعمل مجموعة من الشراكات في برمجيات وخدمات إنترنت الأشياء وذلك من خلال برنامجي شريك حلول إنترنت الأشياء وبرنامج شريك دل إي إم سي ويمتلك العديد من الشركاء خبرة طويلة موثوقة فيما يتعلق بتحديات “إنترنت الأشياء” ويمكنهم المساعدة في كل شيء بدءاً من إدارة مصادر البيانات متعددة البروتوكولات مروراً بأمن المعلومات وصولاً إلى التحليلات. وتشمل قائمة الشركاء الجدد الذين تم إضافتهم إلى البرنامج مؤخراً “أتوس” و”بوش” و”جريتباي سوفتوير” و”فورج روك”و”آي أو تك” و”موكانا” و”موديوس”.

وتعد دل تكنولوجيزاوسع مزود الحلول الرائد للبنية التحتية الخاصة بإنترنت الأشياء. وتوفر الشركة محفظة متنوعة من حلول البنية التحتية لإنترنت الأشياء تضم البنية التحتية والحواسيب المضمنة وبوابات إنترنت الأشياء والأمن والإدارة وغيرها.