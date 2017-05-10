السلطان قابوس يصدق على اتفاقية الاعفاء من التأشيرة بين سلطنة عمان والأردن

صدق السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان اليوم الأربعاء ، على اتفاقية الاعفاء المتبادل من التأشيرة بين السلطنة والمملكة الاردنية.

وذكرت وكالة الانباء العمانية، أن السلطان قابوس أصدر مرسوما سلطانيا بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية.

وكانت سلطنة عمان والأردن، وقعت اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة فى 27 مارس الماضى، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين في مختلف المجالات.