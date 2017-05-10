 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 05:46 مساءً
روابط سريعة
بريطانية تنجب 10 ذكور ولم تكمل عامها الـ 40 (صور)
5912ec8dc361886d528b462d

بريطانية تنجب 10 ذكور ولم تكمل عامها الـ 40 (صور)

2017-05-10 16:32:41

أنجبت سيدة بريطانية تدعى ” ألكسيس بريت”، طفلها العاشر وهي لم تكمل عامها الأربعين عاما .

وأصبحت “بريت” وهي مضيفة في السكك الحديدة، عندما التقت قائد القطار “ديفيد” عام 1998، حيث أنجبا بعد 3 سنوات طفلهما الأول، حديث الصحافة البريطانية، بعد إنجاب 10 أطفال من الذكور .

ويُعتقد أن الأم البالغة من العمر 37 عاما، وزوجها ديفيد (42 عاما)، هما أول زوجين في بريطانيا ينجبان 10 ذكور على التوالي.

وتستهلك الأسرة البريطانية نحو 84 عبوة حليب أسبوعيا - وفقا لما نشرته روسيا اليوم نقلا عن صحيفة “ذي صن” .

وذكرت السيدة بريت من إينفيرنيس، في المرتفعات الاسكتلندية، أنها لا تعتزم تشكيل فريق كرة قدم من أولادها، وذلك لأنها تنوي إجراء عملية تعقيم بعد ولادة طفلها العاشر في وقت لاحق من هذا الشهر.

5912ec3ac36188a4708b4597

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3