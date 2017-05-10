أنجبت سيدة بريطانية تدعى ” ألكسيس بريت”، طفلها العاشر وهي لم تكمل عامها الأربعين عاما .

وأصبحت “بريت” وهي مضيفة في السكك الحديدة، عندما التقت قائد القطار “ديفيد” عام 1998، حيث أنجبا بعد 3 سنوات طفلهما الأول، حديث الصحافة البريطانية، بعد إنجاب 10 أطفال من الذكور .

ويُعتقد أن الأم البالغة من العمر 37 عاما، وزوجها ديفيد (42 عاما)، هما أول زوجين في بريطانيا ينجبان 10 ذكور على التوالي.

وتستهلك الأسرة البريطانية نحو 84 عبوة حليب أسبوعيا - وفقا لما نشرته روسيا اليوم نقلا عن صحيفة “ذي صن” .

وذكرت السيدة بريت من إينفيرنيس، في المرتفعات الاسكتلندية، أنها لا تعتزم تشكيل فريق كرة قدم من أولادها، وذلك لأنها تنوي إجراء عملية تعقيم بعد ولادة طفلها العاشر في وقت لاحق من هذا الشهر.