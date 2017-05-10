"الكرملين": إقالة مدير "إف بي آي" شأن داخلي لا علاقة لروسيا به

أعلن المتحدث الرسمي باسم قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم /الأربعاء/ أن الكرملين يأمل ألا تؤثر إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، جيمس كومي، على العلاقات بين روسيا وأمريكا..مشيرا إلى انه شأن أمريكي داخلي لا علاقة لروسيا به.

وقال بيسكوف -في تصريح نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية في سياق تعليقه أن كانت الإقالة ستؤثر على العلاقات بين روسيا وأمريكا- “نأمل ألا تؤثر”.. مشيرا إلى أنه “أمر داخلي أمريكي بحت وهو قرار سيادي للرئيس الأمريكي ولا علاقة لروسيا الاتحادية به”.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس /الثلاثاء/ إقالة جيمس كومي، الذي كان يقود تحقيقا في احتمال تواطؤ الحملة الانتخابية الرئاسية لترامب مع روسيا للتأثير على نتيجة الانتخابات.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عين جيمس كومي، في منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2013 لمدة 10 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن كومي كان يجري تحقيقا في الصلات المزعومة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بروسيا، والتي نفى وجودها البيت الأبيض والكرملين على حد سواء أكثر من مرة.