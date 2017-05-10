تعد الحوسبة السحابية جزءا لا يتجزأ من منظومة التحول الرقمي للشركات والمؤسسات ويعتبر Microsoft Azure حل مثالي وموثوق به ، الحوسبة السحابية لا تنحصر على تخزين صور على شبكة الإنترنت، وتدفق الموسيقى، أو التحقق من البريد الإلكتروني فقط ولكن الابتكارات مثل المدن الذكية، والسيارات الذكية، وأكثر من ذلك يعتمد ايضا على الحوسبة.

وتستهدف مايكروسوفت تمكين كل فرد ومؤسسة على وجه الأرض من تحقيق المزيد كما تساعد البلاد التي تعمل فيها ومنها السوق المصري نحو الاسراع بمنظومة التحول الرقمي ، ومساعدة الشركات والمؤسسات من خلال العديد من البرامج التي اطلقتها الشركة لتلبية ا الاحتياجات المطلوبة باستمرار، وتفعيل الإنتاجية.

ويعد الاعتماد على الحوسبة السحابية وقلة تكاليفها عامل اساسي ومن خلال حلول انترنت الأشياء الجديدة والتي تساعد أبحاث الرعاية الصحية للعثور على العلاج، وتوفير تكاليف الطاقة في عالم مزدحم بالموارد، و ربط الأشياء بالانترنت مثل أبحاث الرعاية الصحية، والحرارة، وعدادات المياه، وحتى السيارات حيث يقوم Microsoft Azure بتحويل البيانات من جميع هذه الأجهزة المتصلة إلى معلومات قابلة للاستخدام، وقابلة للتنفيذ والتحليل ايضا والتي يمكن تطبيقها لتحسين كفاءة العمل.

وبفضل العديد من المميزات التي يوفرها Azure والتي تتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاجها العملاء ، تقدم مايكروسوفت مجموعة كاملة من البنية التحتية والمنصات وإمكانيات البرمجيات والخدمات اللازمة ، ولذلك فقد تجاوز معدلات التشغيل التجاري السنوي للسحابة 14 مليار دولار ، كما شهدت إيرادات Azure نموا بنسبة 95٪ ،ومع استخدام Azure compute بلغت هذه النسبة أكثر من الضعف عام بعد عام ، ولدينا أكثر من 120.000 اشتراك جديد كل شهر ، ، كما أن أكثر 500 شركة كبرى لديها على الأقل خدمة من خدامات Microsoft cloud للمؤسسات ، وتشمل البنية التحتية السحابية لمايكروسوفت أكثر من 100 مركز بيانات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أستراليا والبرازيل والصين وأيرلندا وفنلندا وهونغ كونغ والهند واليابان وهولندا وسنغافورة والولايات المتحدة.

ويقول حسن السنباوى مدير قطاع الاعمال مايكروسوفت مصر ” حسب تجربة العملاء فإن الحماية والأمان تندرج في أعلى قمة هرم أولويات أعمالهم، لذلك تقوم الحوسبة السحابية الموثوقة بتحديثات الأمان التلقائية لجميع الخوادم والأجهزة الافتراضية بناء على التعليمات التي تقوم بتعيينها وإدارتها، كما تتيح التحكم في إدارة كلمة المرور من مصدر ومكان واحد. والمزايا التي يمكن أن تجينها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الكبيرة من الاعتماد على أنظمة الحوسبة السحابية الجديدة مثلMicrosoft Azure والتى تساعد بلاشك في توفير الوقت والتكاليف، وزيادة المرونة في التعامل مع البيانات والمعلومات وتعزيز الميزة التنافسية.

ومن بين هذه المزايا جاءت طرق عديدة تستطيع الحوسبة السحابية أن تلعب من خلالها دوراً كبيرا في إحداث تغيير و من الأمثلة التعاون مع دار الهندسة و العديد من البوابات الحكومية التي تعتمد على هذه المنصة كما نجح موقع مصراوي الموقع الاخباري الاكثر شعبية في مصر؛ بفضل الإمكانات والخصائص الهائلة التى يتمتع بها حلول Microsoft Azure، في رصد نتائج شهادة الثانوية العامة لملايين الطلبة بفضل اعتماد الموقع على Microsoft Azure مما ساعد في في تسهيل الحصول على نتيجة الثانوية العامة بكل دقة”.

وقد أظهرت دراسة لشركةIDC للأبحاث أن الطلب العالمي على العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات سينمو بنسبة 26% سنويا من عام 2015 وما بعده ، مع توافر ما يصل إلى 7 ملايين وظيفة متصلة بالحوسبة السحابية في جميع أنحاء العالم. وتوقعت شركة IDC للأبحاث بأن واحد من كل ثلاثة وظائف لتكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم ستكون ذات صلة بالحوسبة السحابية بحلول عام 2020 ، كما أشار التقرير إلى أن التوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم سينمو بنحو 4٪ سنويا حتى عام 2020، وأن مجمل النمو سيحدث في الأماكن والمناصب المرتبطة بالحوسبة السحابية وتستضيف مايكروسوفت أكثر من 200 خدمة سحابية في مراكز البيانات التابعة لها لأكثر من مليار عميل و هناك العديد من الأمثلة على استخدام الشركات الكبيرة لـ Azure مثل: - Rolls-Royce - BMW Schneider Electric.