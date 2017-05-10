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مستشار بالحكومة السورية: الالتزام بـ«المناطق الأربعة» يمنح التسوية القانونية للجماعات المسلحة
عبد القادر عزوز - مستشار مجلس الوزراء السوري
عبد القادر عزوز - مستشار مجلس الوزراء السوري

مستشار بالحكومة السورية: الالتزام بـ«المناطق الأربعة» يمنح التسوية القانونية للجماعات المسلحة

2017-05-10 16:26:27
محيط - خالد الريس

أكد عبد القادر عزوز مستشار مجلس الوزراء السوري، أن اجتماع ريكس تيلرسون بنظيره الروسي سيرجي لافروف جاء لرغبة موسكو لإبقاء قناة الاتصال مع الجانب الأمريكي في إطار تطويق مشاريع البعض لزعزعة استقرار المنطقة ومحاولة أخذ الولايات المتحدة تدريجيا نحو معيارية مبادئ القانون الدولي
وثمن عزوز من خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأربعاء، تواصل موسكو وواشنطن لأنه يخدم حلحلة الحرب الدائرة في سوريا وتغليب لغة المصالح والمنافع المتبادلة والمسار السياسي عن لغة استخدام القوة.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي والأطراف الضامنة للجماعات المسلحة أمام اختبار جدي وحقيقي لإثبات التزامهم بـ”المناطق الأربعة منخفضة التوتر” بمخرجات “استانا 4”، مؤكدا أن الاتفاق يعمل عزل تدريجي بين الجماعات المسلحة والإرهابيين بالإضافة إلى تسهيل المساعدات الإنسانية وعمل تسوية قانونية للمسلحين.
يأتي هذا تعليقا على مباحثات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث الأزمتين السورية والأوكرانية.

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