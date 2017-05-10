وضع الدكتور أحمدعماد الدين راضى وزير الصحة والسكان اليوم حجر الأساس لمستشفى الفيوم العام الجديدة بتكلفة حوالى 450 مليون جنيه للانشاءات لتصل إلى 800 مليون جنيه بالتجهيزات ، والتى من المنتظر بدء العمل بها الأسبوع القادم .

وأوضح وزير الصحة والسكان أن المستشفى تحتوى على قسم للعيادات الخارجية يتكون من 17 عيادة وصيدلية ، و4 معامل للتحاليل وبنك دم ، وقسم للأشعة يشمل أشعة سينية وأشعة مقطعية وصبغة وسونار ورنين مغناطيسى ، و42 كرسى للغسيل الكلوى ، و4 غرف عمليات و6 أسرة افاقة ، وقسم للنساء والتوليد يتضمن 7 أسرة .

وأضاف وزير الصحة والسكان أن المستشفى ستشمل قسم الاستقبال والطوارئ به 7 أسرة للفرز و2 سرير انعاش ، و6 أسرة ملاحظة ، وغرفة للعزل ، وغرفة للتداخلات الجراحية بالإضافة الى صيدلية ، كما تتضمن قسم للعلاج الطبيعى وصالة جمنزيوم ، و18 غرفة عناية مركزة ، مشيرا الى وجود قسم لجراحات اليوم الواحد يشمل غرفتان للعمليات و3 أسرة أفاقة ، و18 سرير اقامة ، وقسم للمناظير يحتوى على غرفتين للمناظير و 3 أسرة افاقة ، وقسم للحضانات به 10 حضانات للمبتسرين ، و8 لحديثى الولادة.

وتابع أن المستشفى تشمل أيضا قسم لسكن العاملين به 13 سرير للاطباء و14 للتمريض ، كما تتضمن صيدلية رئيسية ومغسلة وغرفة تعقيم مركزية ومطبخ ومشرحة وغرفة نفايات.

وأكد على حرص الوزارة بالاهتمام بالمحافظات التى تعانى من نقص في الخدمات الطبية ، مشيرا إلى أن هذة المستشفى ستصبح صرحا طبيا بالمحافظة .