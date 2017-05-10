وظائف شاغرة في شركة كويتية كبرى2017-05-10 16:03:44
أعلنت شركة كبرى في الكويت تعمل في مجال التجارة العامة والمقاولات عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة لديها و قد شملت
مشرف كهربائي بشرط ان يكون حاصل على درجة الدراسات العليا في الهندسة الكهربائية مع 8 سنوات خبرة على الأقل في التركيب ، و تصليح و صيانة جميع انواع المعدات الكهربائية ، و يعمل على شبكات HT و LT ، و يكون قادر علي اكتشاف الأخطاء في المحركات و قاطع الدائرة براتب 767 دينار كويتي.
و عن حاجتها الى فني كهربائي بشرط أن يكون حاصل على دبلومة في الهندسة الكهربائية او ما يعادلها مع خبرة 8 سنوات على الأقل في التركيب ، و تصليح و صيانة جميع انواع المعدات الكهربائية ، و يعمل على شبكات HT و LT ، و يكون قادر علي اكتشاف الأخطاء في المحركات و قاطع الدائرة براتب 472 دينار كويتي.
و عامل كهرباء بشرط أن يكون حاصل على دبلومة في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها مع خبرة 5 سنوات على الأقل في تصليح و صيانة جميع انواع المعدات الكهربائية ، و يعمل على شبكات HT و LT ، و يكون قادر علي اكتشاف الأخطاء في المحركات و قاطع الدائرة براتب 354 دينار كويتي.
و أخيرا فني الكترونيات بشرط أن يكون حاصل على دبلومة الأجهزة أو الهندسة الكهربائية أو ما يعادلهما مع 5 سنوات خبرة على الأقل في الصيانة الهوائية و الهيدروليكية و الأدوات الإلكترونية وأنظمة التحكم براتب 425 دينار كويتي.
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