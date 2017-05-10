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"الميدان" تعود للصدور بعد عامين من التوقف
جريدة الميدان

"الميدان" تعود للصدور بعد عامين من التوقف

2017-05-10 15:55:19
خاص ـ محيط

عادت جريدة “الميدان ” للصدور بعد عامين من التوقف ، بإصدار عددها الجديد والذى انفردت فيه بسلسلة من المواضيع الهامة التي تشغل الرأي العام المصري ، منها أسماء منافسو الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والجديد في قضية سد النهضة.

كما انفردت “الميدان” بنشر خريطة وتحركات الجماعات الإرهابية في سيناء.

أما المحرومون من العلاوة فشغلوا مساحة من صفحات “الميدان”، التي اخترقت المسكوت عنه في الملف الأسود لخالد حنفي، وزير التموين السابق.

كما تحدث العدد عن أزمة قانون السلطة القضائية وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وضمت الجريدة حوارا عن انتخابات نادى الزمالك مع ممدوح عباس، رئيس النادي السابق، الذي تحدث بمنتهى الصراحة عن مشاكل القلعة البيضاء .

يذكر أن جريدة الميدان صدرت فى العام 1995، كجريدة يومية، تصدر عن شركة الميدان للطبع والنشر، وتصدر حاليا بشكل اسبوعي كل يوم اربعاء ويرأس تحريرها الكاتب الصحفى محمد يوسف .

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