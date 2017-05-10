ترامب ولافروف يبحثان التعاون لمكافحة الإرهاب2017-05-10 15:55:08
أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي “الكرملين” ديمتري بيسكوف اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف سيبحث مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سبل التعاون بين الدولتين فى مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب القضايا التي تطرق إليها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع ترامب فى محادثة تليفونية جرت بينهما مؤخرا.
وقال بيسكوف - في تصريح للصحفيين نقلته وكالة “تاس” الروسية للأنباء - إن لافروف وترامب سيبحثان أولا وقبل كل شيء العلاقات الثنائية المتعلقة بالتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب وسيواصلان مناقشة القضايا التى كانت على جدول أعمال المحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين الروسي والأمريكي”.
ولم يعلق بيسكوف على ما اذا كانت المحادثات القادمة بين لافروف وترامب ستمهد الطريق لعقد اجتماع للرئيسين..قائلا “إن هذا الاجتماع يعقد لتعزيز المحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين”.
وأضاف أنه ليس هناك أي اتفاقات ملموسة حالية حول اجتماع فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وكان لافروف قد وصل إلى الولايات المتحدة فى زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها اليوم مع نظيره الأمريكى ريكس تيلرسون والرئيس دونالد ترامب.
وأفاد المكتب الصحفى في الكرملين فى وقت سابق بأن بوتين أجري يوم 2 مايو اتصالا هاتفيا مع ترامب “ناقش خلالها الجانبان عددا من القضايا الموضوعية للتعاون بين البلدين على الساحة الدولية، وانصب التركيز على آفاق تنسيق عمل روسيا وأمريكا في مكافحة الإرهاب الدولي في سياق الأزمة السورية”.
وأضاف المكتب الصحفي أن “الرئيسين اتفقا على إحياء حوار وزيري خارجية البلدين على وجه الخصوص للبحث عن خيارات لتعزيز وقف إطلاق النار وجعلها مستدامة، والهدف من ذلك هو تهيئة الظروف لإطلاق عملية تسوية حقيقية في سوريا. وبناء عليه، من المقرر أن يبلغ وزير الخارجية الروسى ونظيره الأمريكى زعيمي الدولتين بالتقدم الذى تم التوصل إليه فى هذا الصدد”.
وبدأ أمس الثلاثاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارة عمل إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أيام، (خلال الفترة ما بين 9 - 11 مايو الجاري).
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