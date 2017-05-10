قال الدكتور يحيي كشك أستاذ أمراض القلب بكلية طب أسيوط، إنه يوجد في مصر حاليا نحو 23 مليون مصري يعانون من ارتفاع ضغط الدم 75% منهم ليس لديه علم بالمرض، مؤكدا ضرورة ألا يزيد معدل الضغط عن 140/90 تجنبا لاحتمالات حدوث مضاعفات نزيف في المخ وجلطات القلب والفشل الكلوي.

وأضاف أستاذ أمراض القلب بكلية طب أسيوط -اليوم الأربعاء خلال افتتاح فعاليات احتفالية “اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم” التي ينظمها قسم طب القلب والأوعية الدموية بكلية الطب بالتعاون مع الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم تحت شعار “اعرف رقمك”- أن الجمعية المصرية لضغط الدم تعرف مرض ارتفاع ضغط الدم على أنه الضغط داخل شرايين الجسم الرئيسية الناتج عن دفع القلب للدم ومقاومة الشرايين الطرفية لمروره؛ ويعرف برقمين يمثل الأعلى منهما ضغط الدم الانقباضي والأدني ضغط الدم الانبساطي.

ولفت إلى أن 99% من حالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لا يتبعها أي علامات أو أعراض ظاهرة للمرض لذلك يسمي بـ “القاتل الصامت”.

وحول أسباب المرض وعوامل خطورته التي يجب تجنبها.. أوضح الدكتور حسام العربي رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية بكلية الطب أن الاستعداد الوراثي يمثل أحد أبرز العوامل المؤدية للإصابة بالمرض، إلى جانب السمنة المفرطة وقلة المجهود الحركي والإفراط في استخدام الدهون، وتناول الملح والمخللات والتدخين، بالإضافةً إلى بعض الأسباب المرضية التي تمثلها مشكلات الغدد الدرقية والقلب والأوعية الدموية والكلي والسكر.

بدورها، استعرضت الدكتورة زينب عبداللطيف عميد كلية التمريض بالجامعة أبرز سبل المحافظة على المعدلات الطبيعية لضغط الدم، وأبرزها: التشخيص المبكر عن طريق القياس المتكرر والكشف الدوري وفحص الدهون والكوليسترول وفحص إنزيمات الكبد والغدد، إلى جانب اتباع النظام الصحي بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم والحفاظ علي الوزن الصحي للجسم وتخفيض السعرات الحرارية المستهلكة يوميا.

وأوضحت أن الحركة وممارسة رياضات المشي وركوب الدراجات وتمارين اللياقة والسباحة والمحافظة علي رياضة الجهاز التنفسي عن طريق أخذ نفس عميق من الأنف وإخراجه ببطء عن طريق الفم لتنظيم الجهاز التنفسي وضغط الدم داخل الجسم وكذلك الإقلاع عن التدخين، تساهم في تجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ولفتت إلى أن هناك عدد من الأعراض الصامتة لارتفاع ضغط الدم أبرزها الصداع المستمر والإجهاد والتعب والإرهاق المتكرر وضيق التنفس، وأكدت أن الالتزام بالعلاج المتبع من قبل الطبيب وتجنب الانفعالات وتقليل الأملاح وتجنب السكريات الزائدة والإكثار من الماء والسوائل، وكذلك تجنب الأطعمة السريعة والمعلبة والمشروبات الكحولية هي أبرز سبل الوقاية من المرض .