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بوتين يأمر بمضاعفة الإجراءات الأمنية خلال كأس القارات
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يأمر بمضاعفة الإجراءات الأمنية خلال كأس القارات

2017-05-10 15:48:40
أ ش أ

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بمضاعفة الإجراءات الأمنية خلال بطولة كأس القارات التى ستسضيفها أربع مدن روسية “موسكو وسان بطرسبرج وكازان وسوتشي” خلال الفترة من 17 يونيو وحتى الثاني من يوليو المقبل.

ويحث المرسوم الرئاسي الحكومة على إنشاء مناطق محظورة للطيران والملاحة بهدف تجنب هجمات إرهابية...كما سيتم منع دخول الحافلات إلى المدن المستضيفة لمباريات البطولة، باستثناء تلك التي تغطي طرقا محلية أو التي تحظى بإذن خاص من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تقييد دخول المهاجرين وبيع المشروبات الكحولية وإقامة تظاهرات سياسية.

وستدخل الاجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يونيو كما سيتم تطبيقها أيضا خلال استضافة بطولة كأس العالم (مونديال 2018) الذي سيحظى بتعزيزات أمنية واسعة في قطاع النقل.

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