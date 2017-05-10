محافظ الإسكندرية يدعو لإزالة تراكمات المخلفات بالشوارع والشواطئ2017-05-10 15:37:22
شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء على رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية، بتكثيف أعمال إزالة أي تراكمات مخلفات بالشوارع والشواطئ، والتنسيق بين جميع الجهات لتسهيل دخول سيارات النظافة إلى جميع الشوارع لرفع المخلفات؛ مؤكدا على ممثلي شركة نهضة مصر بضرورة زيادة عدد صناديق القمامة، ووجه بسرعة إتمام إجراءات استلام معدات النظافة للبدء في العمل بها على أرض الواقع.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل وجهاز تعمير الساحل الشمالي، بتركيب جميع البلدورات وأغطية البالوعات بالشوارع، وخاصة الشوارع ذات الطابع الأثري والحضاري، والاهتمام بدهان وتجميل الشوارع لاستقبال موسم الصيف، وإظهار الإسكندرية بالصورة التي تليق بها أمام زوارها، مؤكدا على ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق وبشكل متناغم مع الجميع.
ووجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، لتكثيف حملات المرور على الشواطئ، ومراجعة مصادر وعدادات الكهرباء والمياه بها وإزالة أي مخالفات بشكل فوري، وعدم التهاون مع أي مخالف وإزالة كافة التعديات على الشواطئ وتهيئتها لاستقبال زوار الثغر، مشددا على بضرورة التواجد في الشارع، والتواصل المستمر مع المواطنين للاستماع لشكواهم وحلها، وضرورة التصدي ومحاربة الفساد والاهتمام باﻷماكن الشعبية واﻷكثر احتياجا كلا في نطاق حيه، مؤكدا أن الهدف هو خدمة المواطنين والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
ومن ناحية أخرى، أعلن محافظ الإسكندرية، أنه تم إطلاق اسم الشهيدة اللواء نجوي عبد العليم محمود الحجار علي شارع الجمرك القديم، والشهيد المقدم عماد محمد لطفي الركايبي علي الشارع الممتد من شارع الرئيس محمد أنور السادات (١٤ مايو) حتى السكة الحديد أمام جرين بلازا بطول 1500 م وعرض 10 م، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي؛ تخليدا لذكرى شهداء الشرطة الأبرار الذين استشهدوا على يد الإرهاب الغادر أثناء تأديهم عملهم في تأمين الكنيسة المرقسية.
وأكد سلطان أن إطلاق أسماء شهداء الواجب من الشرطة والقوات المسلحة على المدارس أو الميادين والشوارع أو غيرها من المرافق العامة، تكريما لهؤلاء الأبطال، ويعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء الذين جادوا بأغلى ما يملكون من أجل أن يحيا الجميع في الوطن بالأمن والأمان والاستقرار، مشيرا إلى أن مكتبه دائما مفتوح لأسر الشهداء ولكافة مطالبهم، وأنه يسعى إلى أن يكون الاهتمام ورعاية أسر الشهداء بشكل دائم انطلاقا من واجبنا نحوهم.
واوضح أن الشرطة قدمت عددا من أرواح أبنائها وأبطالها الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية للدفاع عن المواطنين، وتأمين المنشآت، وسيتم تخليد ذكراهم، مشيرا أن مثل تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تنال من وحدة وسلامة وأمن واستقرار مصرنا الغالية، ولن تؤثر على نسيجها الوطني المتلاحم، حيث أن مثل تلك الأعمال الجبانة، تستهدف الدم المصري، ولا تفرق بين مسلم ومسيحي.
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