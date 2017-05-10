فحص 15 ألف شخص في حملة للقضاء على فيروس «سي» بأسيوط2017-05-10 15:35:11
واصلت محافظة أسيوط بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة إجراء المسح الشامل الميداني للكشف عن فيروس سي بكافة المراكز والقرى وذلك للأسبوع الخامس على التوالي ضمن حملة تستمر حتى نهاية العام الجاري 2017.
وقال الدكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة بأسيوط ـ في تصريحات اليوم الأربعاء ـ إن الحملة التي بدأت منذ عدة أشهر تساهم في القضاء على هذا المرض والحد من انتشاره موضحا أنه تم فحص 15 ألفا و426 شخصا في الأسبوع الخامس بـ 11 قرية على مستوى المحافظة من إجمالي المستهدف البالغ 64 ألفا و134 شخصا، وبلغ عدد الحالات الإيجابية منها 1228 حالة مصابة بفيروس“c” بنسبة 8%، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتسهيل عملية المسح الميداني الشامل للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18عاما.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد أحمد شلبي نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق ورئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية والتنمية أن المسح الميداني تم باختيار 11 قرية من مراكز المحافظة خلال الأسبوع الثاني شمل قرية الطوابية التابعة لمركز الفتح وقرية القداديح بمركز أبنوب والتناغة الشرقية بساحل سليم، مطالبا المواطنين بالتجاوب مع الحملة والكشف عن الإصابة بالمرض من عدمه تمهيدا للحصول على العلاج اللازم والانتهاء من هذا الفيروس نهائيا لتكون أسيوط خالية من الإصابة بالمرض.
وبدورها، قالت الدكتورة سوزان سلامة رئيس قسم الصدر بكلية الطب جامعة أسيوط إن الحملة سوف تغطي كافة قرى المحافظة من خلال تطبيق نظام تحليل سريع بدون سحب عينات دم حيث يتم المسح عن طريق الفم لسائل اللثة وتظهر النتيجة خلال 20 : 40 دقيقة بمشاركة فريق من الأطباء والمتخصصون من الصحة بينهم طبيب ومرافق صحي ورائدة ريفية على أن تقوم اللجان المتخصصة بفحص العينات والتعامل معها وتحويلها للعلاج على نفقة الدولة بمراكز علاج اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة.
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