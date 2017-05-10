تحتفل اليوم حاضنة الأعمال “أيه يو سي فينتشر لاب” AUC V-Lab بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بتخريج دورة البنك العربي الافريقي الدولي الثامنة حيث تعرض 13 شركة ناشئة خدماتها ومنتجاتها.

يقول حسن عبد الله، الرئيس التنفيذي للبنك العربى الافريقى الدولى، “إن مشاركة البنك العربى الافريقى الدولى فى تأسيس حاضنة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والذى بدأ منذ اربع سنوات، نابع من إيماننا وثقتنا فى قدرات رواد الأعمال المصريين، ونحن ملتزمون بالاستمرار فى دعم ريادة الأعمال فى مصر. كما نأمل أن يمتد نجاح حاضنة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ويتم تطبيق النموذج بالجامعات الأخرى.”

تحتضن الدورة الثامنة ل “أيه يو سي فينتشر لاب” 13 شركة ناشئة وهي Archive Agency, COUPONAT, Bosta, Elia, Faggala.com, Infomed, OOL, Palma, SWVL, QABESS, Foodville, ZeroPrime Technologies and Maqsad. . يقام يوم العروض في حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة بحضور عدد من أساتذة الجامعة الأمريكية بالقاهرة ولفيف من رجال الأعمال المصريين.

يقول الدكتور أيمن إسماعيل، الأستاذ المساعد وأستاذ كرسي عبد اللطيف الجميل لريادة الأعمال بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية بالقاهرة ومدير حاضنة الأعمال، “تعد هذه أكبر دورة في حاضنة الأعمال حتى الآن، نحن سعداء للغاية برؤية هذا العدد من الشركات الناشئة المتميزة والتي يعمل معظمها بالفعل في السوق المصري. تجمعنا شراكة طويلة الأمد مع البنك العربي الافريقي الدولي ونحن نفخر بدعمه المستمر لرواد الأعمال المصريين.”

إن “أيه يو سي فينتشر لاب” AUC V-Lab بالجامعة الأمريكية بالقاهرة هي أول حاضنة جامعية في مصر. تهدف حاضنة الأعمال إلى مساعدة الشركات الناشئة في الاستفادة من رأس المال الفكري للمؤسسة، إلى جانب موارد وقدرات الجامعة البحثية. تربط حاضنة الأعمال بين الشركات الناشئة المبتكرة وشبكة الجامعة الأمريكية بالقاهرة التي تضم الخريجين وأعضاء هيئة التدريس والموجهين والمستثمرين، مما يعزز النظام البيئي للابتكار والتعليم والأعمال المسؤولة. وتتمثل مهمة “أيه يو سي فينتشر لاب” في مساعدة الشركات الناشئة المصرية على تسويق تقنياتها المبتكرة ونماذج أعمالها في مشاريع قابلة للاستمرار تسهم في النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل؛ وتوفير منصة التعلم والبحث لمجتمع الجامعة للتواصل مع رواد الأعمال.

ستقوم الشركات بعرض منتجاتها وخدماتها في أكبر يوم عروض لحاضنة الأعمال، والذي سيتم تقييمها بناء على التقدم الذي حققته الشركات في أثناء الدورة.

إحدى الشركات الناشئة في الدورة الثامنة هي شركة Archive Agency التي تقوم بجمع، وأرشفة و بيع الصور التراثية وتقدم طرقا لتقديم مجموعات التراث من خلال الأزمنة المختلفة.

قامت Zeroprime Technologies بإنشاء أول منتج لها وهو CanBank وهو آلة بيع معكوسة، حيث تسمح للمستخدمين بإدخال علب المشروبات المستخدمة في مقابل الحوافز والتي يمكن أن تقدم أيضا للمنظمات الخيرية، كما يتم جمع العلب لإعادة تدويرها.

ومن الشركات التي تم احتضانها أيضا هي شركة Elia وهي شركة تنتج أحذية مصرية مصنوعة من الجلود وتقوم ببيع تصميمات ذات طبعة محدودة من خلال متجر على الانترنت. تقول أميرة مطاوع، مؤسس شركة إيليا، “إن الموجهين في حاضنة الأعمال لديهم خبرة حقيقية في ما يقدموه لنا وقد قاموا بتحفيزنا منذ انضمامنا إلى هذه الدورة لمساعدتنا على التنافس في السوق. كما قدموا لنا رؤى مفيدة حول السوق المصري وقاموا بتوجيهنا ومساعدتنا بشكل كبير خلال هذه الدورة. لقد تمكنت من ترجمة ما تعلمته على نموذج الأعمال الخاص بعملي وتعديله لكي أحقق تواصل أفضل مع عملائي.”

ركزت أيضا Palma على التسوق عبر الإنترنت للملابس، فهي شركة أزياء مصرية عبر الإنترنت تبيع حاليا حقائب ومحفظات نسائية من خلال موقعها وتخطط للتوسع في ملابس النساء، لتصبح أول منصة مصرية على الانترنت لبيع كل ما يتعلق بالأزياء.

Faggala.com هي أيضا منصة على الإنترنت تقوم ببيع أدوات مكتبية، تمت تسمية الشركة استنادا إلى منطقة الفجالة المشهورة ببيع الأدوات المكتبية للطلاب والشركات.

من شركات الدورة الثامنة أيضا شركة COUPONAT وهي منصة على الإنترنت تقدم قسيمة رقمية للباحثين عن التخفيضات، فهي تقدم قسيمة قابلة للاسترداد في المحلات من خلال إعطاء خصم للمستهلك عندما يقوم بدفع قيمة مشترياته.

لتسهيل تسليم الطرود في مصر، تم إنشاء شركة ناشئة تسمى Posta، وهي تقدم خدمة بريد سريع محلي تتبع نموذج الاقتصاد التشاركي لشحن الطرود في القاهرة والإسكندرية. تسمح الخدمة للعملاء بإرسال واستقبال الطرود من خلال تطبيق على الموبايل وموقع على شبكة الانترنت، كما يمكن للعملاء أيضا تتبع الطرود والتواصل مع مندوب الشحن.

تقوم شركة Infomed، بتقديم خدمات طبية تشمل بطاقة اشتراك طبية وملفات طبية رقمية لتعقب السجلات الصحية للعملاء، ومركز اتصال 24 ساعة، والمساعدة في حالات الطوارئ والزيارات المنزلية.

وبهدف التغلب على الزحمة المرورية في القاهرة، تقدم SWVL حافلات خاصة بديلة لوسائل النقل العام، وتمكن ركابها المتجهين إلى نفس المنطقة من المشاركة في تكلفة الرحلة خلال ساعة الذروة من خلال سعر موحد بهدف زيادة كفاءة نظام المواصلات وسهولة التنقل.

يعد Foodville هو أول وأكبر محرك بحث لوصفات الأكل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويستخدم تكنولوجيا قياس جودة المحتوى من خلال قدرة محرك البحث على ترتيب المحتوى حسب جودة الوصفات.

أما OOL فهو تطبيق على الموبايل خاص بوسائل التواصل الاجتماعي يقوم على استخدام الصوت ويسمح للمستخدمين بالتواصل والتفاعل مع متابعيهم باستخدام الملاحظات الصوتية.

أما Meqsad فهي منصة على الإنترنت تسهل عملية حجز مجموعة متنوعة من الأماكن للأفراد والمنظمات لأغراض مختلفة، كما تمكن الملاك من إدراج المساحة التي يرغبون في تأجيرها وتوفر للراغبين في التأجير سهولة الوصول إلى أماكن للإيجار.

كما قامت الدورة الثامنة باحتضان شركة QABESS والتي قامت باختراع جهاز كهربائي ذكي يتصل بالأجهزة والأجهزة الإلكترونية قبل توصيلها مباشرة في الجدار وتمكن المستهلكين من التحكم في استخدام الكهرباء من خلال تطبيق على الموبايل. كما يحافظ الجهاز على الطاقة الاحتياطية وبالتالي يخفض من تكلفة فواتير الكهرباء الشهرية. يقول محمد رياض، المؤسس المشارك لشركة QABESS، “إن الانضمام إلى حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة هو بمثابة رحلة ستستفيد منها كل شركة ناشئة بغض النظر عن مرحلة تطور الشركة.”