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تنفيذ 40% من البحيرة الصناعية بوادي الدرب‎
محافظة البحر الأحمر

تنفيذ 40% من البحيرة الصناعية بوادي الدرب‎

2017-05-10 15:29:10
محيط: أ. ش. أ

انتهت محافظة البحر الأحمر من تنفيذ 40% من البحيرة الصناعية بوادي الدرب لحماية مدينة رأس غارب من مخاطر السيول.

وأكد بيان صادر عن الإدارة العامة للمياه الجوفية بالمحافظة، استمرار وانتظام العمل للانتهاء من البحيرة الصناعية.

وفي سياق متصل، تُجري الوحدة المحلية بمدينة القصير بجنوب البحر الأحمر غدا الخميس تدريبا على حريق وهمي تشارك فيه جميع فرق الأزمات والطوارئ بالجهات المختلفة للوقوف على مدى استعداد وجاهزية تلك الجهات لمواجهة الطوارئ.

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