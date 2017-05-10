السعودية توقف التعاقد مع أطباء الأسنان المصريين

قررت المملكة العربية السعودية وقف التعاقد مع أطباء الأسنان من أي جنسية أخرى بما فيهم المصريون، وقصر التعاقد مع الأطباء والطبيبات السعوديين، وذلك في إطار خطة ...