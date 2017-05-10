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الرئيس الكينى يغادر القاهرة بعد لقاء السيسى
السيسي في عيد العمال

الرئيس الكينى يغادر القاهرة بعد لقاء السيسى

2017-05-10 16:09:18
وكالات

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية كينيا اوهورو كينياتا، عقب زيارة قصيرة التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحث الرئيس السيسى ونظيره الكينى خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.

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