"النواب" يوافق على علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 10%2017-05-10 16:18:50
وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس نهائيا على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بنسبة 10% من الأجر الأساسي.
وقال عبد العال –عقب انتهاء عملية التصويت نداء بالاسم- “أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون نداء بالاسم عن موافقة 420 نائبا ورفض 5 وامتناع 19 نائبا.. وإن الأغلبية المتطلبة للموافقة على المشروع قد توافرت”، مطالبا الأعضاء الممتنعين عن التصويت إيداع أسباب امتناعهم في مضبطة الجلسة.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب إن الحكومة واستجابة لأعضاء مجلس النواب وعقب موافقته على مشروع قانون علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ستقوم بصرف هذه العلاوة قبل شهر رمضان.
وتنص مواد مشروع القانون على التالي:
المادة الأولى:
يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2016.
المادة الثانية:
يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
المادة الثالثة:
لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة الرابعة:
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
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